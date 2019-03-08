Адаптивная кроссбарузерная верстка

Нужно сверстать макет, превью прилагаю. Верстка нужна адаптивная, кросбраузерная, нужно сделать максимально качественно, форма должна быть рабочей. Нужна кнопка прокрутки наверх лендинга, картинку поставить любую стрелочку, но при сдаче указать где она, что бы можно было дорисовать. Гугл карта должна работать. При нажатии на фотки в галерее сайт должен затемняться, а фото увеличиваться и должна быть возможность листать тюда-сюда, крестик для выхода и если кликнуть по пустому пространсвту, так же должен выходить с режима просмотра(Пример: https://smartcentre.com.ua/1061-mercedes-benz-slk-300-2016-mersedes.html). По номеру телефона при нажатии должно звонить...(href tel...).

По срокам как можно скорее.