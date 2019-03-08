Адаптивная кроссбарузерная верстка

$20
HTML-версткаЗавершен4 заявки182 просмотра
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Нужно сверстать макет, превью прилагаю. Верстка нужна адаптивная, кросбраузерная, нужно сделать максимально качественно, форма должна быть рабочей. Нужна кнопка прокрутки наверх лендинга, картинку поставить любую стрелочку, но при сдаче указать где она, что бы можно было дорисовать. Гугл карта должна работать. При нажатии на фотки в галерее сайт должен затемняться, а фото увеличиваться и должна быть возможность листать тюда-сюда, крестик для выхода и если кликнуть по пустому пространсвту, так же должен выходить с режима просмотра(Пример: https://smartcentre.com.ua/1061-mercedes-benz-slk-300-2016-mersedes.html). По номеру телефона при нажатии должно звонить...(href tel...).

По срокам как можно скорее.

5 лет назад
Sonitta
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$20
1 день
Рекомендую. Качество, скорость, цена на 5+. Быстро все решили в ЛС и работа была уже готов на след. день к обеду, заказ отдал вечером.
Рекомендую к сотрудничеству. Задачи поставленные были четко. Оплата моментальная. Работа с таким заказчиком вызывает только положительные эмоции.
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