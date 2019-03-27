Есть готовый сайт, нужно сверстать пару страниц

HTML-версткаЗавершен18 заявок709 просмотров
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Есть готовый сайт, нужно сверстать пару страницу оплаты и страницу с формой обратной связи. 

5 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
5 лет назад
$70
3 дня
Доверил Анне ещё одну работу и на этот раз тяжелее и масштабнее, и я в ней не ошибся! Очень отвественно относится к работе. Молодец! Я довольный, спасибо тебе за работу!
Отлично сработались! Ян - отличный заказчик, коммуникация на высшем уровне. Уверена, еще поработаем :)
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