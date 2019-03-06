Верстка онлайн магазина шин

Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Техническое задание тут: [url=https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM]https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM[/url] Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Бюджет: 5000 руб. Сроки: 7-10 дней. Работа ...
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Есть дизайн сайта в XD формате, нужно разработать фронтенд часть сайта, бэкенд на мне. Прикрепил сам дизайн для ознакомления. Пока не все страницы готовы, но хотелось бы узнать примерную стоймость за страницу
https://mab.to/G8OFQuwlJ - диз
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