Сайт ремонта электроинструмента

HTML-версткаЗакрыт11 заявок258 просмотров
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Необходимо доделать сайт на Bootstrap.

Есть только часть главной страницы.

Образец можно глянуть тут http://srv29039.ht-test.ru/

Внизу страницы ещё не хватает блока с сертификатами(модальные окна с картинками).

И блока футер.

А так же доделать форму обратного звонка.

Сообственно по наполнению должен быть как этот сайт https://servisday.ru

Вообщем или доделать до конца что есть, или предложить свой вариант сайта.

CMS не обязательна.

5 лет назад
Brodyga
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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