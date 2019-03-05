Сайт ремонта электроинструмента

Необходимо доделать сайт на Bootstrap.

Есть только часть главной страницы.

Образец можно глянуть тут http://srv29039.ht-test.ru/

Внизу страницы ещё не хватает блока с сертификатами(модальные окна с картинками).

И блока футер.

А так же доделать форму обратного звонка.

Сообственно по наполнению должен быть как этот сайт https://servisday.ru

Вообщем или доделать до конца что есть, или предложить свой вариант сайта.

CMS не обязательна.