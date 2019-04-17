PSD to html, адаптивная верстка по макету

$100
HTML-версткаЗавершен50 заявок359 просмотров
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Требуется поддержка современных браузеров ie/chrome/safari/firefox/opera

Варианты исполнения desktop/tablet/mobile.

  • gulp
  • sass
  • чистый логичный код, без транслита
Главная страница, список новостей, внутренняя страница.

За подробностями обращайтесь в личку.

HTML
5 лет назад
code_ua
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lero
Петр 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$100
3 дня
Ставлю везде 5 звезд не для того чтоб ответить взаимно, а из-за того что Петр действительно классный мастер и заслужил высокую оценку - работу селал раньше, а результат очень хороший. Обязательно буду обращаться еще.
Приятно работать с хорошими людьми. Владимир— прекрасный заказчик: понятные задачи, на связи, быстрая оплата. Всем рекомендую! Спасибо за проект)
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