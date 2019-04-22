Адаптивная верстка лендинга

Необходима разработка макета и профессиональная верстка шаблона сервисного электронного письма. От кандидатов хотим увидеть примеры удачных, на их взгляд, сервисных электронных писем (подтверждение регистрации, оплаты, запрос на реквизиты - не обязательно собственного авторства), для того, чтобы ...
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Верстка лендинга. Адаптация для моб., флексбокс, аккуратные отзывчивость и эффекты анимации.
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