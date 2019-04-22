Адаптивная верстка лендинга

$91
HTML-версткаЗавершен6 заявок286 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка лендинга. Адаптация для моб., флексбокс, аккуратные отзывчивость и эффекты анимации.

5 лет назад
boykov
Павел 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MaxGraph
Максим 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
Рекомендую!
Хорошая постановка задачи и четкая оплата
  • Похожие заказы

  • Разработка макета, верстка электронного письма

    Необходима разработка макета и профессиональная верстка шаблона сервисного электронного письма. От кандидатов хотим увидеть примеры удачных, на их взгляд, сервисных электронных писем (подтверждение регистрации, оплаты, запрос на реквизиты - не обязательно собственного авторства), для того, чтобы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать сайт на Muse

    Необходимо сделать сайт на Muse  Готовый прототип есть Общий объем: 4 страницы аккуратно разместить в редакторе, согласно прототипу Фото материал и текст взять с сайта конкурента (далее уже будем сами править)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Мелкие доработки на WP

    Нужно оперативно вставить текст и произвести легкие доработки страницы. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Ktgvlwv4IAEJ-liPnUR4vO80xIJ6lmyAMrQEFm0bpkA/edit?usp=sharing Жду ваши предложение по срокам и стоимости. Приступать можно сейчас, оплата оперативная, жду кандидата!

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка макета + Натяжка на WP

    Всем доброго дня. Требуется верстка по макету + натяжка на WP. Всего две страницы, на второй меняется только кол-во элементов. Макетов адаптивов нет, верстать самостоятельно. Коротко по ТЗ на WP: - Перенести статьи со старого сайта (выгрузкой, старый сайт на ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать маркированный список красивым

    Есть сайт на вордпресс. Нужно чтоб на страницах со статьями, например http://million-rublej.ru/idei-biznesa/otkryvaem-antikafe-ili-tajm-kafe-mify-o-biznese-i-ego-nachale.html маркированные списки были красивыми, а не обычными. Вот тут https://html5book.ru/krasivoe-oformlenie-spiskov/ есть код для таких списков, мне нравится пример 3. Нужно чтоб такие маркированные списки были у меня на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка шаблонов и интеграция их в UMI.CMS

    Есть работающий на UMI.CMS сайт easyhelp.su. Требуется поменять дизайн десктопной и мобильной версий сайта. Дизайн уже разработан в psd(4 страницы - главная и 3 внутренних, + мобильные версии), требуется сверстать(адаптивно) и интегрировать в Umi. Плюс нужно интегрировать Google ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад