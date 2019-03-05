Сверстать блок с java script анимацией

Здравствуйте!

Есть сайт: admarket.pro/services/context, на странице есть элемент:

Мне нужно сделать точно такой же элемент (с иконкой календаря, с окраской при прокрутке) в "чистой" верстке без лишнего css, html и js мусора. Это будет интегрироваться в модальное окно и мне нужно просто взять и вставить код. Нужны еще блоки с текстом – взял и добавил без проблем.

Не забываем про адаптивность, которую тоже нужно скопировать.

Антибот: 2+3=?

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