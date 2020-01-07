Сделать маркированный список красивым

Нужны небольшие правки в верстке ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1i5KDpjrxZkyrydQmTn0EbcSQ9wcpmRF6yEzSogLI3JU/edit?usp=sharing Верстку прикрепил. Условия работы: Пост оплата, показываете работу(на своем сервере или через тим вивер) потом оплачиваю, потом скидываете верстку. Сроки 1 день, а цену жду от исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на вордпресс.
Нужно чтоб на страницах со статьями, например http://million-rublej.ru/idei-biznesa/otkryvaem-antikafe-ili-tajm-kafe-mify-o-biznese-i-ego-nachale.html маркированные списки были красивыми, а не обычными.
Вот тут https://html5book.ru/krasivoe-oformlenie-spiskov/ есть код для таких списков, мне нравится пример 3.
Нужно чтоб такие маркированные списки были у меня на странице.
Огромная просьба сразу писать цены. Тут легкое задание, поэтому цену сразу можно написать.
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