Сделать маркированный список красивым

Есть сайт на вордпресс.

Нужно чтоб на страницах со статьями, например http://million-rublej.ru/idei-biznesa/otkryvaem-antikafe-ili-tajm-kafe-mify-o-biznese-i-ego-nachale.html маркированные списки были красивыми, а не обычными.

Вот тут https://html5book.ru/krasivoe-oformlenie-spiskov/ есть код для таких списков, мне нравится пример 3.

Нужно чтоб такие маркированные списки были у меня на странице.

Огромная просьба сразу писать цены. Тут легкое задание, поэтому цену сразу можно написать.