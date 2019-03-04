Нужно сверстать Wordpress сайт

Провести работу по проекту на Wordpress и Yii Пример работы прикладываю. Подробнее расскажу в сообщениях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть psd макет мобильной и десктоп версии информационного сайта, надо натянуть на какой-либо шаблон wordpress
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