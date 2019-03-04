Верстка лендинга, доработка кабинета

HTML-версткаЗакрыт4 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всех приветствую!  

Ищем верстальщика, программиста (или команду) для работы над проектом. Дизайн, конструкторы и перекупы не интересуют.  

Навыки: Html, JavaScript, css, Node js или/и Php и тп, понимание Laravel. 

Отправляйте пожалуйста сразу все свои регалии, технические навыки и примеры работ со ссылками на сайты, а так же цены, сроки. 

Задача: 

Прикрепил во вложении презентацию, создавалась в Figma (исходники есть),  

Необходимо из неё сделать адаптивный, кроссбраузерный лендинг с некоторыми анимированными элементами. 

Нужен прелоадер, с нашим лого и анимацией, пример отправлю 

Динамический заголовок главной от utm метки 

2 Языка – RU / EN 

Кейсы сделать с каруселью и всплывающими окнами 

Также с 11 по 18 слайд (включительно) необходимо будет вставить 1 элемент call to action в виде кнопки. 

Всплывающее окно при нажатии backspace или выхода с сайта. 

Якоря к иконкам меню и страницам. 

Подключение к сервису рассылки 

База данных клиентов заполнивших форму (Можно битрикс 24 или Ваши предложения) 

Второстепенная задача, интересует цена на каждый пункт по отдельности и сроки: 

CMS  

Новостной блок, блог  

Верстка страницы заказа и оплаты 

Доработка кабинета на Laravel (хотелось бы обсудить отдельно)

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
  • Похожие заказы

  • PHP-разработка

    $500

    Провести работу по проекту на Wordpress и Yii Пример работы прикладываю. Подробнее расскажу в сообщениях

    PHP
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна качественная вёрстка магазина

    Хочу сверстать магазин, макет прикреплен. Планируется в дальнейшем интеграция с Opencart и Wordpress. Важно предусмотреть в верстке особенности этих движков, чтобы в будущем не возникло проблем с натяжкой. Если у программиста будут вопросы по верстке, то даже ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки в верстке сайт на опенкарт

    1 правки в шапке http://prntscr.com/mr6qfw  2 правки карточки товара http://prntscr.com/mr6s52  форма блока должна получиться вот такой http://prntscr.com/mr6sot компактной  убрать глюк нажатия на первое превью фото http://prntscr.com/msysu3  3 меню категорий создать слева разворачивающееся, пример как у гугл почты  http://prntscr.com/mr8e0w  http://prntscr.com/mr8e9j  т.е. видны основные ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить pop-up форму регистрации на кнопки лендинга

    Есть 2 лендинга. На одном нужно взять код pop-up формы и подключить ее на втором, чтобы она работал аналогичным образом (отправляла данные и перенаправляла на страницу /success).  Ленд, на который нужно подкчлючить форму [url=http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/]http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/ [/url] Ленд на котором форма ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки на лендинге

    На лендинге http://4071826.ru/ внести следующие правки: 1. Сделать новую галерею работ по примеру 2. Мелкие правки по странице 3. Сделать копию лендинга и на копии сверстать новую шапку по макету PDS, с адаптивом. Подробное ТЗ - во вложении. Срок - сутки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка однотипных сайтов

    Задача - собирать копии сайтов в статические файлы (html,css,js). В процессе нужно обеспечивать уникальность внешнего вида и html-разметки, компонуя разные блоки с разных сайтов. Список сайтов-доноров и примеры результата предоставлю при личном общении.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Htmk верстка простого лендинга

    Здравствуйте. Нужна верста простого лендинга на 4 экрана. Никаких всплывающих окон, эффектов и т.д. Главное чтобы все было адаптивно и кросбраузерно. Указывайте примерную цену и сроки. Макет покажу кандидатам. Спасибо.

    HTML-верстка78 заявок
    Закрыт
    5 лет назад