Верстка лендинга, доработка кабинета

Всех приветствую!

Ищем верстальщика, программиста (или команду) для работы над проектом. Дизайн, конструкторы и перекупы не интересуют.

Навыки: Html, JavaScript, css, Node js или/и Php и тп, понимание Laravel.

Отправляйте пожалуйста сразу все свои регалии, технические навыки и примеры работ со ссылками на сайты, а так же цены, сроки.

Задача:

Прикрепил во вложении презентацию, создавалась в Figma (исходники есть),

Необходимо из неё сделать адаптивный, кроссбраузерный лендинг с некоторыми анимированными элементами.

Нужен прелоадер, с нашим лого и анимацией, пример отправлю

Динамический заголовок главной от utm метки

2 Языка – RU / EN

Кейсы сделать с каруселью и всплывающими окнами

Также с 11 по 18 слайд (включительно) необходимо будет вставить 1 элемент call to action в виде кнопки.

Всплывающее окно при нажатии backspace или выхода с сайта.

Якоря к иконкам меню и страницам.

Подключение к сервису рассылки

База данных клиентов заполнивших форму (Можно битрикс 24 или Ваши предложения)

Второстепенная задача, интересует цена на каждый пункт по отдельности и сроки:

CMS

Новостной блок, блог

Верстка страницы заказа и оплаты

Доработка кабинета на Laravel (хотелось бы обсудить отдельно)