Правки в верстке сайт на опенкарт

Есть 2 лендинга. На одном нужно взять код pop-up формы и подключить ее на втором, чтобы она работал аналогичным образом (отправляла данные и перенаправляла на страницу /success). Ленд, на который нужно подкчлючить форму [url=http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/]http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/ [/url] Ленд на котором форма ...