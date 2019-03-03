Правки в верстке сайт на опенкарт

Есть 2 лендинга. На одном нужно взять код pop-up формы и подключить ее на втором, чтобы она работал аналогичным образом (отправляла данные и перенаправляла на страницу /success). Ленд, на который нужно подкчлючить форму [url=http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/]http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/ [/url] Ленд на котором форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 правки в шапке http://prntscr.com/mr6qfw
2 правки карточки товара http://prntscr.com/mr6s52
форма блока должна получиться вот такой http://prntscr.com/mr6sot компактной
убрать глюк нажатия на первое превью фото http://prntscr.com/msysu3
3 меню категорий создать слева разворачивающееся, пример как у гугл почты
т.е. видны основные значки, при наведении разворачиваются категории.
4 футер http://prntscr.com/mr6u9i
переставить блок ямаркета и вместо него поставить баннер ютуб (баннер пришлю)
Жду предложения с ценой (можно по пунктам), без цены не рассматриваю.
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