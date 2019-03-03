Добавить pop-up форму регистрации на кнопки лендинга

Есть 2 лендинга. На одном нужно взять код pop-up формы и подключить ее на втором, чтобы она работал аналогичным образом (отправляла данные и перенаправляла на страницу /success).

Ленд, на который нужно подкчлючить форму

http://nadezhdaosipova.ru/thetahealing/

Ленд на котором форма работает (только она не popup)

http://nadezhdaosipova.ru/free/