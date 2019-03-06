Внести правки на лендинге

На лендинге http://4071826.ru/ внести следующие правки:

1. Сделать новую галерею работ по примеру

2. Мелкие правки по странице

3. Сделать копию лендинга и на копии сверстать новую шапку по макету PDS, с адаптивом.

Подробное ТЗ - во вложении.

Срок - сутки с момента как взяли заказ в работу. Завтра нужен уже готовый вариант.

Требования:

- сверстать у себя на хостинге, показать - после утверждения перенести на рабочий ленд

- оплата на яндекс.деньги или на карту