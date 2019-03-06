Внести правки на лендинге

HTML-версткаЗавершен10 заявок228 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На лендинге http://4071826.ru/ внести следующие правки:

1. Сделать новую галерею работ по примеру

2. Мелкие правки по странице

3. Сделать копию лендинга и на копии сверстать новую шапку по макету PDS, с адаптивом.

Подробное ТЗ - во вложении.

Срок - сутки с момента как взяли заказ в работу. Завтра нужен уже готовый вариант.

Требования: 

- сверстать у себя на хостинге, показать - после утверждения перенести на рабочий ленд

- оплата на яндекс.деньги или на карту

5 лет назад
gorrr
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
s-comp
Андрей 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$60
3 дня
WMZ
Отлично поработали! Андрей точно выполнил все задачи по ТЗ и даже добавил красоты от себя. Всегда на связи, приятное общение. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Было приятно работать, все правки которые нужно было внести были четко расписаны в ТЗ. по завершению задачи, моментальная оплата!
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