Lero

Петр Lero

 
32 годаУкраина/Черкассы
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем. Применяю в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое.

• Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI)

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.

+ Кроссбраузерность (Последние 3 версии браузеров).

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. (Использованием БЭМ технологии)

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Gulp 

+ Git

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Реализация pixel perfect.

+ svg icons, шрифтовые иконки.

+ Прокомментированный код.

+ Оптимизация с помощью gulp для быстрой загрузки сайта.

• О работе:

+ Смотрю макет, предлагаю сроки и цену.

+ Работаю по предоплате 30% или через "Безопасный платеж". 

+ Делаю свою работу качественно и в срок.

• Главный принцип о себе:

+ Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. 

• Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены 

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Оплата осуществляется через:

- Карта Приват.

- WebMoney

• Контактные данные:

- Skype hostings1

- email [email protected]

- Telegram @Pit6262

Верстка сайтаHTMLCSSjQuerySASSGulpGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
год назад
Верстка сайта
По первому проекту не получилось сотрудничать, по второму проекту все норм.
Не с первого проекта, но сработались. Сделали выводы оба и пошли дальше сотрудничать
Ответный отзыв
guest_16578459274611
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
год назад
Верстка сайта
Отличный опыт сотрудничества. Проект был не маленький, но завершил на 2 дня ранее оговоренного срока. Верстка качественная, багов мы не нашли. Спасибо!
Отлично поработали. Всегда на связи, все вопросы возникшие в процессе решались моментально. Всем рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
2 балла
год назад
Верстка сайта
Исполнитель отказался от выполнения задания в следствии увеличения объема выполняемых работ.
Техническое задание было сформировано с существенными недостатками, что привело к увеличению объема работ, в следствии чего возникла спорная ситуация.
Ответный отзыв
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сверстать сайт срочно 11 страниц
Отличная качественная верстка! раньше срока! корректное общение! Рекомендую!
Еще один успешно завершенный этап работ над проектом. С заказчиком приятно работать: четкое ТЗ, удобные макеты для верстки, моментальная связь и решение вопросов. Очень рекомендую!)
Ответный отзыв
kairarty
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$32
10 баллов
2 года назад
Дать ответы на тестовые вопросы по CSS (примерно 95 вопросов)
Пётр - первоклассный специалист в своём деле с 13-летним стажем работы с CSS. Помог мне выполнить мою задачу для достижения необходимых целей! Результатом общения и сроков выполнения остался более чем доволен! Рекомендую к сотрудничеству, человек ответственный!
Все круто
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HTML-верстка
27 отзывов(-1)
$8/час
от $30от 1 дня
#291