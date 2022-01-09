• Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI)
+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.
+ Кроссбраузерность (Последние 3 версии браузеров).
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. (Использованием БЭМ технологии)
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Gulp
+ Git
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Реализация pixel perfect.
+ svg icons, шрифтовые иконки.
+ Прокомментированный код.
+ Оптимизация с помощью gulp для быстрой загрузки сайта.
• О работе:
+ Смотрю макет, предлагаю сроки и цену.
+ Работаю по предоплате 30% или через "Безопасный платеж".
+ Делаю свою работу качественно и в срок.
• Главный принцип о себе:
+ Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.
• Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
• Оплата осуществляется через:
- Карта Приват.
- WebMoney
• Контактные данные:
- Skype hostings1
- email [email protected]
- Telegram @Pit6262
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