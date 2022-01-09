Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем. Применяю в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое.

• Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI)

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.

+ Кроссбраузерность (Последние 3 версии браузеров).

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. (Использованием БЭМ технологии)

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Gulp

+ Git

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Реализация pixel perfect.

+ svg icons, шрифтовые иконки.

+ Прокомментированный код.

+ Оптимизация с помощью gulp для быстрой загрузки сайта.

• О работе:

+ Смотрю макет, предлагаю сроки и цену.

+ Работаю по предоплате 30% или через "Безопасный платеж".

+ Делаю свою работу качественно и в срок.

• Главный принцип о себе:

+ Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.

• Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

• Оплата осуществляется через:

- Карта Приват.

- WebMoney

- Skype hostings1

- email [email protected]

- Telegram @Pit6262