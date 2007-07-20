Есть лендинг по адресу https://clean.martstom.ru/ нужно дополнить блоками указанными ниже и на картинках. - Добавить новые разделы, в целом стилистику можно сохранить и добавить новые блоки. - По блокам нужна относительная ...
- Дизайн сайтов23 заявкиОткрыт21 день назад
Нужно добавить на готовую верстку - галлерею по макету. Фото должны по клику увеличиваться и прокручиваться лево-право при увеличении. Кол-во фото 10 и более (кратно 5). Адаптивный дизайн. Сейчас сайт по адресу https://xn--e1agaxiacke7k.group/ ...Завершен3 месяца назад
Сверстать красиво, четко, адаптивно без косяков. Дизайн в Figma. Минимальные анимации по согласованию. По сроку неделя.Завершен4 месяца назад
Задача сделать в фирменных цветах и стиле баннер для окна. Размер баннера 214*160 горизонтально Заголовок - Имплантация от 19900 руб. «Все включено» (чтобы слово «Имплантация» было видно далеко) Тексты - Имплантация зубов, умеем делать без боли и ...Баннеры19 заявокЗакрытгод назад
Наполнить сайт, текстовые разделы. http://pr24gi5i.beget.tech/ Нужно перенести со старого сайта 83 страницы и 12 врачей.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
https://smiledent24.ru/form/ - верстка формы (справа кнопка) 4 основных этапа опроса перед сбором контактов. 1. Первый этап вопросов это корневой список вопросов. 2. На втором этапе для каждого вопроса свои доп.вопросы (на схеме первые примеры есть) 3. Либо доп.вопросы для ...Завершен2 года назад
Нужно сверстать всплывающую форму и кнопку справа на странице "пройти опрос". Без глюков с адаптацией под моб.устройства. Форма будет программироваться дальше с вопросами. После клика плавное появление на странице. Вставка будет на сайт smiledent24.ruЗавершен2 года назад
Нужно на страницу (типичной) каталога поменять плагин вывода картинок в верстке. Сайт на 1С Битрикс. Сделать так, чтобы не поломать остальную верстку. Сейчас так: http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/gj002_130_baden/ Чтобы было как тут https://www.wildberries.ru/catalog/13213837/detail.aspx В частности: - (на декстопе) При наведении на картинку она увеличивалась ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно доработать некоторые моменты по верстке: - Переделать шапку (чтобы не дергалась при прокрутке) - Переверстать в нормальный вид 2 страницы, список товаров [url=http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/]http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/[/url] (сейчас через одно место сделаны список товаров, внутри разными блоками, что в высшей степени ...Завершен2 года назад
Нужно доработать некоторые моменты по верстке: - Переделать шапку (чтобы не дергалась при прокрутке) - Переверстать в нормальный вид 2 страницы, список товаров http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/ (сейчас через одно место сделаны список товаров, внутри разными блоками, что в высшей степени ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
На сайте smiledent24.ru для новых посетителей всплывает окно с баннером и больше не показывается. Нужно настроить в скрипте время, чтобы для тех кто уже заходил и видел баннер, окно появлялось через 1 сутки опять. Например, если ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Нужно доработать некоторые моменты по верстке: - Переделать шапку (незначительно) - Исправить косяки по обычной и адаптивной версии (в каталоге в основном) - Доработать карточку товара (тоже незначительно) Скорее всего страницу с выводом списка товаров нужно переверстать. Подробнее при обсуждении http://srv91674.ht-test.ru/ ...Завершен2 года назад
Верстка отдельных страниц с адаптивом. Исходники в Figma https://www.figma.com/file/98Eki6QSOYgSD2OXuNyBYA/Brando?node-id=0%3A1HTML-верстка64 заявкиЗакрыт2 года назад
- Интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс - Главная страница - баннеры, основные предложения - Каталог товаров (с фильтрами) - Корзину товаров (добавление, оформление заказа, оплата заказа через систему Сбербанк - любыми картами) - Личный кабинет пользователя - Акции - Загрузка товаров через ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
https://xn----8sbmboyf0bya5i.xn--p1ai/gallery/po-tipam-rasteniy.html?galAlbum=5 Не отображаются превью в галереи, надо починить. ModX RevolutionsЗавершен3 года назад
Нужно сделать качественную современную верстку + адаптив. 15 страниц + формы [url=https://drive.google.com/drive/folders/1LAXCUVzgtZygOM47bqSpvBI2TY5KhwMy]Ссылка на [/url][url=https://drive.google.com/drive/folders/1LAXCUVzgtZygOM47bqSpvBI2TY5KhwMy]макеты[/url]Завершен3 года назад
Сайт https://renovacio-med.ru Задача: 1. Сделать поиск (поисковую строку) по двум разделам Услуги и Цены 2. доработать внутреннюю страницу врача (добавить форму записи на прием, на странице https://renovacio-med.ru/doctors/ добавить кнопку "Подробнее" к специалистам с заполненной внутренней страницей) 3. Сделать раздел для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть проект https://martstom.ru нужно прикрутить к нему новую верстку с небольшими локальными изменениями, в целом на 95% все остается тоже, только меняется немного стиль. Верстка готовая, адаптивная. Drupal. Функционал стандартный по большей части. Контент, списки и формы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Система Opencart. Идет переадресация. Нужно вылечить, обновить систему и модули до безопасной версии.Завершен3 года назад
- $130
Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего. Сайт [url=http://garmony24.beget.tech/]http://garmony24.beget.tech/[/url] Пример готовой позиции [url=http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/]http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/ [/url]Цена с бюджете за 300 шт.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад