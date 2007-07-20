bicomm

Алексей bicomm

 
41 годПольша/Краков
10 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$385
выплачено фрилансерам
47%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Доработка лендинга

    Есть лендинг по адресу https://clean.martstom.ru/ нужно дополнить блоками указанными ниже и на картинках. - Добавить новые разделы, в целом стилистику можно сохранить и добавить новые блоки. - По блокам нужна относительная ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Открыт
    21 день назад

  • Доработать верстку - добавить галлерею

    Нужно добавить на готовую верстку - галлерею по макету. Фото должны по клику увеличиваться и прокручиваться лево-право при увеличении. Кол-во фото 10 и более (кратно 5). Адаптивный дизайн. Сейчас сайт по адресу https://xn--e1agaxiacke7k.group/ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Банер для наружки

    Задача сделать в фирменных цветах и стиле баннер для окна. Размер баннера 214*160 горизонтально Заголовок - Имплантация от 19900 руб. «Все включено» (чтобы слово «Имплантация» было видно далеко) Тексты - Имплантация зубов, умеем делать без боли и ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать обработчик опросника

    https://smiledent24.ru/form/ - верстка формы (справа кнопка) 4 основных этапа опроса перед сбором контактов.  1. Первый этап вопросов это корневой список вопросов. 2. На втором этапе для каждого вопроса свои доп.вопросы (на схеме первые примеры есть) 3. Либо доп.вопросы для ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка всплывающей формы

    Нужно сверстать всплывающую форму и кнопку справа на странице "пройти опрос". Без глюков с адаптацией под моб.устройства.  Форма будет программироваться дальше с вопросами. После клика плавное появление на странице. Вставка будет на сайт smiledent24.ru

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поменять плагин вывода картинок

    Нужно на страницу (типичной) каталога поменять плагин вывода картинок в верстке.  Сайт на 1С Битрикс. Сделать так, чтобы не поломать остальную верстку. Сейчас так: http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/gj002_130_baden/ Чтобы было как тут https://www.wildberries.ru/catalog/13213837/detail.aspx В частности: - (на декстопе) При наведении на картинку она увеличивалась ...

    Верстка сайтаБитрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка верстки

    Нужно доработать некоторые моменты по верстке: - Переделать шапку (чтобы не дергалась при прокрутке) - Переверстать в нормальный вид 2 страницы, список товаров [url=http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/]http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/[/url] (сейчас через одно место сделаны список товаров, внутри разными блоками, что в высшей степени ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать верстку проекта

    Нужно доработать некоторые моменты по верстке: - Переделать шапку (чтобы не дергалась при прокрутке) - Переверстать в нормальный вид 2 страницы, список товаров http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/ (сейчас через одно место сделаны список товаров, внутри разными блоками, что в высшей степени ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать скрипт появления всплывающего окна

    На сайте smiledent24.ru для новых посетителей всплывает окно с баннером и больше не показывается.  Нужно настроить в скрипте время, чтобы для тех кто уже заходил и видел баннер, окно появлялось через 1 сутки опять. Например, если ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доделка верстки

    $100

    Нужно доработать некоторые моменты по верстке: - Переделать шапку (незначительно) - Исправить косяки по обычной и адаптивной версии (в каталоге в основном) - Доработать карточку товара (тоже незначительно) Скорее всего страницу с выводом списка товаров нужно переверстать. Подробнее при обсуждении http://srv91674.ht-test.ru/ ...

    Карточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программирование интернет-магазина одежды

    - Интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс - Главная страница - баннеры, основные предложения - Каталог товаров (с фильтрами) - Корзину товаров (добавление, оформление заказа, оплата заказа через систему Сбербанк - любыми картами) - Личный кабинет пользователя - Акции - Загрузка товаров через ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка макетов мед.центра

    Нужно сделать качественную современную верстку + адаптив. 15 страниц + формы [url=https://drive.google.com/drive/folders/1LAXCUVzgtZygOM47bqSpvBI2TY5KhwMy]Ссылка на [/url][url=https://drive.google.com/drive/folders/1LAXCUVzgtZygOM47bqSpvBI2TY5KhwMy]макеты[/url]

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на 1С битрикс

    Сайт https://renovacio-med.ru Задача:  1. Сделать поиск (поисковую строку) по двум разделам Услуги и Цены 2. доработать внутреннюю страницу врача (добавить форму записи на прием, на странице https://renovacio-med.ru/doctors/ добавить кнопку "Подробнее" к специалистам с заполненной внутренней страницей) 3. Сделать раздел для ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Прикрутить новую верстку на готовый сайт Drupal

    Есть проект https://martstom.ru нужно прикрутить к нему новую верстку с небольшими локальными изменениями, в целом на 95% все остается тоже, только меняется немного стиль. Верстка готовая, адаптивная. Drupal.  Функционал стандартный по большей части. Контент, списки и формы ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение сайта-каталога

    $130

    Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего.  Сайт [url=http://garmony24.beget.tech/]http://garmony24.beget.tech/[/url] Пример готовой позиции  [url=http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/]http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/ [/url]Цена с бюджете за 300 шт.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Serg_bruder
38 летБеларусь
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
3 месяца назад
Доработать верстку - добавить галлерею
Отличный заказчик. Задание по работе четкое и понятное. Общение приятное. Оплата по результату без задержек
Отличный исполнитель, заказ выполнил качественно и в оговоренный срок. Верстка получилась по всем запросам из ТЗ. Обязательно обращусь еще, спасибо!
Ответный отзыв
maksimpetr
29 летСербия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
4 месяца назад
Верстка лендинга
Отличный заказчик, быстрая коммуникация и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все четко, проект был выполнен качественно и в срок, хорошая адаптация под мобильные устройства и все десктопы, учел все пожелания, оперативно внес правки. Спасибо за работу, будем обращаться с новыми задачами! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
sab4ic
Андрей 
16 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$15
9 баллов
2 года назад
Сделать обработчик опросника
Отличный заказчик, рекомендую!
Работа сделана, все отлично!
Ответный отзыв
Lero
Петр 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Верстка всплывающей формы
Отлично поработали. Всегда на связи, все вопросы возникшие в процессе решались моментально. Всем рекомендую к сотрудничеству !
Все сделано на отлично.
Ответный отзыв
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$40
10 баллов
2 года назад
Доработка верстки
С Алексеем было очень легко работать: четкая задача, всегда на связи и моментальная оплата, рекомендую)
С Юлией сразу сработались. Все отлично, по срокам, качеству и пожеланиям. Рекомендую настоятельно)
Ответный отзыв