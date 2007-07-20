Нужно на страницу (типичной) каталога поменять плагин вывода картинок в верстке. Сайт на 1С Битрикс. Сделать так, чтобы не поломать остальную верстку. Сейчас так: http://test.brandogroup.ru/woman/obuv/gj002_130_baden/ Чтобы было как тут https://www.wildberries.ru/catalog/13213837/detail.aspx В частности: - (на декстопе) При наведении на картинку она увеличивалась ...