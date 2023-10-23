Доработать верстку - добавить галлерею

HTML-версткаЗавершен14 заявок109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить на готовую верстку - галлерею по макету.

Фото должны по клику увеличиваться и прокручиваться лево-право при увеличении. Кол-во фото 10 и более (кратно 5). Адаптивный дизайн.

Сейчас сайт по адресу https://xn--e1agaxiacke7k.group/

Архив с основными файлами в приложении.

2 месяца назад
bicomm
41 годПольша
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Serg_bruder
37 летБеларусь
10 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$20
1 день
WMZ
Отличный исполнитель, заказ выполнил качественно и в оговоренный срок. Верстка получилась по всем запросам из ТЗ. Обязательно обращусь еще, спасибо!
Отличный заказчик. Задание по работе четкое и понятное. Общение приятное. Оплата по результату без задержек