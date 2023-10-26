Сверстать по фигма

HTML-версткаЗавершен11 заявок55 просмотров
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Возможно кто-то может помочь сверстать сайт по проекту в фигма. Это для данного пользования. Сайт дизайнера. Возможно есть желания у кого нибудь помочь и научиться

2 месяца назад
MayG1i
Миша 
38 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Nizhnikov
40 летУкраина
год в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$20
3 дня
Несмотря на то что отзывов совсем нет, я всё-равно доверился этому парню. Я знаю что значит начинать без отзывов и как тяжело взять первый проект. Андрей оказался отличным исполнителем. Я вообще забыл о проекте, просто отдал фигма и ждал. Супер. Что ещё нужно. Все сделал как было в дизайне. Я очень доволен работой Андрея. Рекомендую. Не бойтесь брать исполнителя без отзывов. Быстро. Что важно быстро сверстал. Без косяков.
Михаил надёжный заказчик. Задача была поставлена чётко. Все материалы предоставлены. Всегда был на связи. После завершения проекта оплату произвёл вовремя.