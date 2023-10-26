Сверстать по фигма

Несмотря на то что отзывов совсем нет, я всё-равно доверился этому парню. Я знаю что значит начинать без отзывов и как тяжело взять первый проект. Андрей оказался отличным исполнителем. Я вообще забыл о проекте, просто отдал фигма и ждал. Супер. Что ещё нужно. Все сделал как было в дизайне. Я очень доволен работой Андрея. Рекомендую. Не бойтесь брать исполнителя без отзывов. Быстро. Что важно быстро сверстал. Без косяков.