Переверстать сайт

Сейчас есть сайт, но он очень долго грузится, по причине того что вытащили верстку с флексби и поставили на вордпресс. Постепенно добавляя что то новое, сайт стал все дольше и дольше грузится. Нужно переверстать на новом шаблоне, чтобы скорость загрузки была не более 1-2 секунд. Предлагайте цены, вот сайт - https://e-wetao.ru/