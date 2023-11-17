Сделать верстку сайта WP

$20
HTML-версткаЗавершен11 заявок109 просмотров
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Нужно сверстать по фигме без натяжки
Заявку кидать только у кого минимум 3 хороших отзыва

2 месяца назад
Pacan4ik94
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Vla9ik
21 годУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
$100
3 дня
UAHUSDT
Сделал хорошо
Хороший заказчик, рекомендую
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