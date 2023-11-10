Сделать мобильную версию для сайта

HTML-версткаЗавершен12 заявок145 просмотров
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Есть сайт http://www.aqwella-shop.by, нужно для него добавить шаблон мобильной версии сайта.

2 месяца назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
2 месяца назад
$40
2 дня
Давно не работал на площадке, но все по прежнему на высоте. Денис сделал все на ТОП уровне, в срок и в оговоренный бюджет. Всегда на связи и готов обсуждать варианты решения
Отличный заказчик!) Всем рукомендую к сотрудничеству!)
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