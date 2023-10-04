Сверстать фронт для сайта на php

HTML-версткаЗакрыт20 заявок90 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если есть опыт с yii2 будет плюсом, но не обязательно

Подробности кандидатам

PHP
2 месяца назад
achero
40 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад