Сверстать презентацию в виде лендинга с последовательностью экранов

HTML-версткаЗакрыт20 заявок141 просмотр
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3 месяца назад
achero
40 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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