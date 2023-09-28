ТЗ Верстка с Figma

HTML-версткаЗакрыт25 заявок258 просмотров
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Стек технологий:

  1. HTML5

  2. CSS3

  3. JavaScript (без JQuery!)

Макет: https://clck.ru/35vyos

Задание:

Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания безопасной сделки будет выдан доступ на редактирование шаблона, для получения всех размеров, изображений, позиций всех элементов.


1) Главная страница
2) Страница категории товаров
3) Список товаров в категории
4) Карточка товара
5) Статическая страница
6) Блог (+ статья в отдельности)
7) Страница для 404 ошибки

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/11hOF_bBT-hTTGE9EL1XOpUSJg1Csv3aU-1cFM2bFMOU/edit

Figma
3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад