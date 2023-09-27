Помочь с версткой на Тильде

https://www.weblancer.net/freelance/html-verstka-32/dorabotka-verstki-saita-na-osnove-dizain-maketa-1222622/
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Есть момент, который не могу решить. Нужно при переключении тарифа сделать так, чтобы менялись цены. Мне нужна консультация, как это сделать
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