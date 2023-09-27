Помочь с версткой на Тильде

$15
HTML-версткаЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Есть момент, который не могу решить. Нужно при переключении тарифа сделать так, чтобы менялись цены. Мне нужна консультация, как это сделать

3 месяца назад
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
22 дня назад