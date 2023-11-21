Верстка сайта

$650
HTML-версткаЗавершен1 заявка3 просмотра
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Верстка сайта.

По дизайну

https://www.figma.com/file/Ko6MblVud3ei9CrwcWwKcC/project_220?type=design&node-id=15%3A2&mode=design&t=MWLt33TwZl3X8K15-1

Верстка сайта
3 месяца назад
sergey700
26 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
evgeniyseogr1
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
3 месяца назад
$650
20 дней
UAHUSDT
Взаимно, спасибо
Спасибо за работу. Все как и договаривались
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