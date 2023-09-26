Требуется выполнить HTML-верстку сайта на основе предоставленного дизайна. Важно точно воспроизвести все элементы интерфейса. Предоставленный макет доступен в Figma.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$1350
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $650HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка крипто-сайта с функционалом под ключ. Включает главную страницу с 3 продуктами, их описания и цены, регистрацию пользователей и личный кабинет. Сайт должен поддерживать 3 языка: русский, английский и китайский. Ожидается современный дизайн с анимациями, а также интеграция платежной системы. Этапы разработки: утверждение концепта, отрисовка главного экрана и других разделов.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищется разработчик для создания сайта под ключ на крипто-тематику. Все технические требования будут предоставлены в личном сообщении. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в данной области.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$650
10 баллов
год назад
FigmaВерстка сайтов
Спасибо за работу. Все как и договаривались
Ответный отзыв
Взаимно, спасибо
$700
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайтовИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
Отличный заказчик. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
И Вам спасибо, работаем дальше