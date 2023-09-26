Требуется разработка крипто-сайта с функционалом под ключ. Включает главную страницу с 3 продуктами, их описания и цены, регистрацию пользователей и личный кабинет. Сайт должен поддерживать 3 языка: русский, английский и китайский. Ожидается современный дизайн с анимациями, а также интеграция платежной системы. Этапы разработки: утверждение концепта, отрисовка главного экрана и других разделов.