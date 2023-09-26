sergey700

Сергей Бурбанов sergey700

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1350
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Верстка сайта

    $650

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта на основе предоставленного дизайна. Важно точно воспроизвести все элементы интерфейса. Предоставленный макет доступен в Figma.

    Верстка сайтовFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Крипто сайт

    Требуется разработка крипто-сайта с функционалом под ключ. Включает главную страницу с 3 продуктами, их описания и цены, регистрацию пользователей и личный кабинет. Сайт должен поддерживать 3 языка: русский, английский и китайский. Ожидается современный дизайн с анимациями, а также интеграция платежной системы. Этапы разработки: утверждение концепта, отрисовка главного экрана и других разделов.

    Дизайн сайтовИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сайт

    Ищется разработчик для создания сайта под ключ на крипто-тематику. Все технические требования будут предоставлены в личном сообщении. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в данной области.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

evgeniyseogr1
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$650
10 баллов
год назад
Верстка сайта
FigmaВерстка сайтов
Спасибо за работу. Все как и договаривались
Взаимно, спасибо
Ответный отзыв
evgeniyseogr1
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$700
10 баллов
2 года назад
Крипто сайт
Дизайн сайтовИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
Отличный заказчик. Спасибо за работу.
И Вам спасибо, работаем дальше
Ответный отзыв