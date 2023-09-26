Крипто сайт

Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом. Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста. Функционал сайта: Синхронизация (парсинг, админки сайта ...
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Верхняя шапка сайта по стандарту: раздел Terms, контакты, пользовательское соглашение, политика конфиденциальности и кнопка Login и register На сайт нужно добавить много различной информации о продукте, который будет продаваться на немНа главную страницу сайта поместить 3 продукта, их цены будут: 199$ , 499$ , 999$ , на каждый из них должно нажиматься, и в каждом продукте отдельное описание его. Около каждого продукта должна быть кнопка - Купить ( Pay ) После нажатия на кнопку купить, человека перекинет на платежную систему где он соответсвенно будет оплачивать.( ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ Я ДАМ УЖЕ ПОТОМ, ТОЧНЕЕ Api подключите ) Обязательно написать БД, чтобы у пользователей была возможность пройти регистрацию или авторизацию. В личном кабинете пользователей можно добавить: Мои заказы, история покупок, настройки ( там смена пароля, смена имени к примеру ) Добавить 3 языка выбора интерфейса ( Русский, Английский, Китайский ). При нажатии на один из языков, сайт должен перевестись на нужный. Ну в принципе все, самое основное я расписал что требуется, осталось придумать текст все.Хочется какой то привлекательный дизайн современный, не скудноватый, чтобы приятно было листать сайт и захотелось купить на нем что то. Может добавить каких то анимаций еще. Вот сами примеры сайтов, чтобы вы примерно понимали о чем речь:https://www.okx.comhttps://bitsgap.comhttps://tradesanta.comhttps://www.cryptohopper.comhttps://uphold.comhttps://coinrule.comhttps://3commas.ioПо поводу разных текстов описание и т.дЯ буду сам их искать, придумывать и давать вам, говорить куда какой вытулить в какой из разделов.
1. Этап утверждения концепта / стилистики на примере главного экрана2. Отрисовка согласно структуре :1. Главный экран2. Блок "О нас/О компании" 3. Продукты (3 типа, которые вы описали в ТЗ) 4. Блок отзывы5. Блок "F.A.Q" 6. Контакты (уточните какую информацию предоставим, ссылки на соц. сети и например заявка с обратной связью) 7. информ странички 8. Стр контакты9. Стр Продукты10. Стр О нас11. Личный кабинет
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