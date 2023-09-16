Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом.

Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста.

Функционал сайта:

Синхронизация (парсинг, админки сайта нет) с сайтом best с авторизацией пользователя (могут меняться под домены) - загрузка новых рассказов по кнопке или таймеру, важно - удаленные рассказы остаются в локальной копии.

При обновление обновляет только новые рассказы, рейтинг, комментарии, связность рассказов.

Синхронизация (парсинг) Пользователи сайта, избранное пользователей, отзывы на рессказы, оценки пользователей.

Избранное - как на сайте.

Возможность самостоятельно добавлять рассказы,

раскладывать по:

категориям,

авторам,

ставить теги,

описание,

рейтинг,

дата добавления.

Избранное.

Черный список - рассказы, теги.

Черный фон. Регулировка размера текста как на сайте доноре.

Поиск и сортировка по:

категориям,

авторам,

тегам,

описанию,

дате,

рейтингу.

Переносить локальный сайт на другие компы.