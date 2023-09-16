Локальная копия сайта

Мы занимаемся логистическим сопровождением сделок по продаже различных товаров. Порою (изредка) выступаем как в роли представителя продавца, так и покупателя. Нас интересует стоимость разработки сервиса, представляющего интересы: 1. Продавца 2. Покупателя ...
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Избранное - как на сайте.
Возможность самостоятельно добавлять рассказы,
раскладывать по:
категориям,
авторам,
ставить теги,
описание,
рейтинг,
дата добавления.
Избранное.
Черный список - рассказы, теги.
Черный фон. Регулировка размера текста как на сайте доноре.
Поиск и сортировка по:
категориям,
авторам,
тегам,
описанию,
дате,
рейтингу.
Переносить локальный сайт на другие компы.
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