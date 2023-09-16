Локальная копия сайта

Сайты «под ключ»Открыт5 заявок317 просмотров
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Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом.

Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста.

Функционал сайта:

Синхронизация (парсинг, админки сайта нет) с сайтом best с авторизацией пользователя (могут меняться под домены) - загрузка новых рассказов по кнопке или таймеру, важно - удаленные рассказы остаются в локальной копии.

При обновление обновляет только новые рассказы, рейтинг, комментарии, связность рассказов.

Синхронизация (парсинг) Пользователи сайта, избранное пользователей, отзывы на рессказы, оценки пользователей.

Избранное - как на сайте.

Возможность самостоятельно добавлять рассказы,

раскладывать по:

категориям,

авторам,

ставить теги,

описание,

рейтинг,

дата добавления.

Избранное.

Черный список - рассказы, теги.

Черный фон. Регулировка размера текста как на сайте доноре.

Поиск и сортировка по:

категориям,

авторам,

тегам,

описанию,

дате,

рейтингу.

Переносить локальный сайт на другие компы.

3 дня назад
Че
44 годаТурция
4 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Аркадий
23 года
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
44 отзыва
7 часов назад
Дмитрий
29 лет
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
52 отзыва(-1)
2 месяца назад
Александр
45 лет
год в сервисе
Был
17 часов назад
3 отзыва
2 месяца назад
Андрей
21 год
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Евгений
26 лет
7 месяцев в сервисе
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21 час назад
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