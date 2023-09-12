Разработать сайт по примеру

Добрый вечер. Нужен лендинг. На ВордПресс.Домен есть. Хостинг на рег.ру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт по примеру https://lenkuhni.ru/, https://kuhzavod.ru/
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Всем привет, нужно сделать разработать сайт в сфере услуг, есть наработки и дизайн. Более подробное ТЗ скину в личкуСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Нужно создать сайт для приодажи клубного дома, типа лендинг пейдж с 3д туром Пример сайта https://capitalclub.kz/Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $400
Описание: Необходимо взять готовый фронтенд и бэкенд платформы DEX. Бэкенд, написанный на языке программирования Kotlin, следует переработать, используя Python или PHP, и интегрировать его с SDK TON Connect 2.0. Требования: 1. Основные ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте! Мы ищем разработчика для создания сайта по обмену валют с интеграцией API, чтобы обеспечить возможность подключения к ботам и другим веб-сайтам. Мы также хотим, чтобы пользователи могли оплачивать средства на нашу платформу и ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно создать сайт адалт тематики (18+) по примеру любого аналогичного, который имеет 250.000 и более посещений/показов согласно SimilarWeb'у тому же , так же нужно разместить на хостинг + подобрать домен (там, где все это ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Приветствую, Необходимо сделать копию этого сайта https://64f6ad957573b.site123.me/ на Wordpress. При подаче заявки прошу указать стоимость и сроки исполнения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Описание проекта: Ищем опытного веб-разработчика / дизайнера для создания современного веб-сайта для нашей компании. Наша компания занимается сдачей строительной техники в аренду и нам нужен веб-сайт, который поможет представить наши услуги и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Компании AkulaOPT требуется грамотный специалист, который сможет переделать дизайн уже готового сайта и грамотно доработать его функционал. Дизайн самой компании уже разработан, нужно лишь подстроить под него сам сайт. Сайт разрабатывался на платформе: ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется сайт-визитка тематика "Ногтевой сервис" наращивание ногтей,маникюр.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт2 месяца назад