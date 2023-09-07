Переработка и интеграция Frontend и Backend для платформы DEX

$400
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки19 просмотров
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Описание:

Необходимо взять готовый фронтенд и бэкенд платформы DEX. Бэкенд, написанный на языке программирования Kotlin, следует переработать, используя Python или PHP, и интегрировать его с SDK TON Connect 2.0.

Требования:

1. Основные функции:

- Взять готовый фронтенд и интегрировать его с новым бэкендом.

- Переписать логику бэкенда с Kotlin на Python или PHP.

- Интеграция с SDK TON Connect 2.0 для авторизации.

- Удаление модуля DeLab и замена его на TON Connect 2.0.

- Возможность получения курса валюты криптовалюты с использованием API (например, через Coingecko, данные со смарт-контрактов или TON API).

2. Технические требования:

- Фронтенд должен быть написан на React.

- Использование TypeScript для статической типизации фронтенда.

- Использование Vite для сборки и локальной разработки фронтенда.

- Код должен соответствовать стандартам качества ESLint.

- Поддержка многоязычности с использованием i18next.

- Бэкенд должен быть переписан на Python или PHP.

3. Дополнительные материалы:

- SDK Documentation - https://docs.ston.fi/docs/developer-section/sdk

- Тегро Finance - https://tegro.finance/

- Пример модуля - https://app.ston.fi/swap

- Библиотека TON Connect - https://github.com/tonkeeper/ton-connect

- Open-source проекты - https://github.com/TegroTON и https://github.com/orgs/TGRTON/repositories

- TON API - https://tonapi.io/

4. Результат:

- Готовый фронтенд проект, способный работать с новым бэкендом на Python или PHP и интегрирован с TON Connect 2.0 для авторизации.

- Авто-инсталлер для удобной установки и настройки.

- Подробная документация по использованию и настройке.

- Демо-версия с примерами использования.

- Видеоинструкция по использованию и настройке.

Бонусные задачи:

Если исполнитель выполнит больше, чем требовалось по ТЗ, или внесет улучшения, которые не были указаны в пожеланиях, он может рассчитывать на премию.

3 месяца назад
AdelSMOSERVICE
Аделина 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
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