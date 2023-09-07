Сайт обмен

Здравствуйте!

Мы ищем разработчика для создания сайта по обмену валют с интеграцией API, чтобы обеспечить возможность подключения к ботам и другим веб-сайтам. Мы также хотим, чтобы пользователи могли оплачивать средства на нашу платформу и легко обменивать их на любую криптовалюту. В качестве примера, вот сайт apipay.is, который отражает наши ожидания и потребности.

Основные требования к проекту:

Создание веб-сайта для обмена валют с удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Интеграция API для взаимодействия с ботами и другими веб-сервисами.

Возможность оплаты на сайте и перевода средств на внутренний счет.

Автоматизированный обмен средств на криптовалюту по актуальному курсу.

Безопасность и надежность обработки финансовых транзакций.

Если у вас есть опыт в создании подобных проектов и вы готовы взяться за это задание, пожалуйста, свяжитесь с нами для обсуждения деталей проекта, включая сроки и стоимость. Мы готовы к сотрудничеству и ждем вашего отклика!

Спасибо за ваш интерес к нашему проекту.