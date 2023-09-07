Сайт обмен

Техническое задание для Разработки Веб-сайта Прокси1. Введение1.1. [b]Описание проекта[/b]:Создание веб-сайта для продажи прокси-серверов. Сайт должен обеспечивать клиентов надежными и безопасными прокси для различных целей.1.2. [b]Цели и ожидания[/b]:[list][*]Предоставление клиентам удобной платформы для выбора, заказа и управления прокси.[*]Обеспечение администраторам ...
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Здравствуйте!
Мы ищем разработчика для создания сайта по обмену валют с интеграцией API, чтобы обеспечить возможность подключения к ботам и другим веб-сайтам. Мы также хотим, чтобы пользователи могли оплачивать средства на нашу платформу и легко обменивать их на любую криптовалюту. В качестве примера, вот сайт apipay.is, который отражает наши ожидания и потребности.
Основные требования к проекту:
Создание веб-сайта для обмена валют с удобным и интуитивно понятным интерфейсом.
Интеграция API для взаимодействия с ботами и другими веб-сервисами.
Возможность оплаты на сайте и перевода средств на внутренний счет.
Автоматизированный обмен средств на криптовалюту по актуальному курсу.
Безопасность и надежность обработки финансовых транзакций.
Если у вас есть опыт в создании подобных проектов и вы готовы взяться за это задание, пожалуйста, свяжитесь с нами для обсуждения деталей проекта, включая сроки и стоимость. Мы готовы к сотрудничеству и ждем вашего отклика!
Спасибо за ваш интерес к нашему проекту.
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