Техническое задание для Разработки Веб-сайта Прокси1. Введение1.1. [b]Описание проекта[/b]:Создание веб-сайта для продажи прокси-серверов. Сайт должен обеспечивать клиентов надежными и безопасными прокси для различных целей.1.2. [b]Цели и ожидания[/b]:[list][*]Предоставление клиентам удобной платформы для выбора, заказа и управления прокси.[*]Обеспечение администраторам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт-визитка тематика "Ногтевой сервис" наращивание ногтей,маникюр.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $300
Дизайн готов, ТЗ имеется. Необходимо сверстать адаптивно и натянуть на WP. Фигму и ТЗ скину кандидатам. Сразу прикрепляйте пожалуйста 3-5 ссылок на последние ваши работы на WP.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте, ищем разработчика для лендинга на WP Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/WP-40cff577041d4d05b2c8f894f0d4696f?pvs=4Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 месяца назад
Создание сайта по ТЗЗакрыт3 месяца назад
Создание сайта согласно ТЗСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Дизайн пока что в работе Более подробно о сайте и его функционале - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-3240875ea66242928e2602669a8cc39f?pvs=4Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $400
МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 400 долларов, не 450, не 500, не 600, не 1500 и не 3000!!! БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Нужно полностью скопировать данный сайт https://get-curses.ru/ и подключить платежный шлюзЗакрыт3 месяца назад
Всім привіт, треба зробити ідентичний сайт https://mmonster.co/ . Будь ласка прикрипіть зразу пару робіт, ціну орієнтовну +- 100 дол і термін виконання, БАЖАНО телеграм ще. Верстку буду робити я скоріше за всеЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать не большой сайт с различными платежными системами и регистрациямиСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 месяца назад