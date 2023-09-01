Копия сайта

Всім привіт, треба зробити ідентичний сайт https://mmonster.co/ . Будь ласка прикрипіть зразу пару робіт, ціну орієнтовну +- 100 дол і термін виконання, БАЖАНО телеграм ще. Верстку буду робити я скоріше за все
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Нужно полностью скопировать данный сайт https://get-curses.ru/ и подключить платежный шлюз
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