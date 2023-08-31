Webflow developer

$4000
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок70 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем человека, который сможет реализовать наш дизайн одностраничного сайта на платформе webflow. Присылайте свои работы, понравившимся кандиатам будем писать в личку)

Всем хорошего дня

4 месяца назад
guest_1693497726739
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Реалізація сайту на WordPress

    $250

    Потрібно реалізувати сайт з протопиту у фігма. Термін виконання - 7 днів. Передбачити можливість адаптивної зміни контенту, реалізацію форми зворотнього зв'язку і стрічки новин.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Сделать один сайт вместо трех

    Сделать один сайт - портал вместо трех существующих сайтов. http://www.picundanet.ru, http://newafon.net, https://freenet.store Провести ребрейдинг – новые логотипы, новая страница личного кабинета. Сайт должен быть простой и информативный. Должен быть рекламный блок, ссылки на ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Редизайн сайта

    $700

    Рабочий сайт на wordpress нужно поменять дизайн по макету, сайт лэндинг одностраничный (https://www.figma.com/file/lCIMlPn9TMSvX4jSJABmcx/Emirate-Cars?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design&amp;t=K78Erzamsi3DT6g5-11), также залить на хостинг и домен. Также надо сделать парсер, (сейчас там уже есть парсер, но работает криво)

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание сайта

    Интересует создать сайт генерирующий лиды. Профиль - ремонт кровли/фасадов/внутренняя отделка - покраска стен Ссылка на ватсап, подключение ко всем сервисам гугл в моём регионе Красивый вид, генерирующее лиды меню в мобильной версии

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать сайт по печати фото

    $300

    МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 300$ , не 400, не 500, не 600, не 1500 и не 3000!!! БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка сайта на битрикс

    Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Более подробная информация о сайте в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-f76053f4067d41d4aea54402b0334164?pvs=4

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание архитектуры сайтов

    Здравствуйте, нужно составить схему архитектуры сайта Сайт будет реализовываться на битрикс Более подробно о будущем сайте и пример схемы в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-051a7e7f95504432935547583e0d553f?pvs=4

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать аналог Dropbox

    Необходимо сделать аналог Dropbox Максимально простой и легкий функционал, можно как на дропбоксе либо ещё проще Адаптив делать не нужно, только пк версия по этапам: верстка, реализация функционала, натяжка на вордпрес и вся остальная бэк ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад