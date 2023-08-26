Создать сайт объявления

Необходимо сделать аналог Dropbox Максимально простой и легкий функционал, можно как на дропбоксе либо ещё проще Адаптив делать не нужно, только пк версия по этапам: верстка, реализация функционала, натяжка на вордпрес и вся остальная бэк ...
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