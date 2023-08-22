Создание 3 сайтов

$250
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок63 просмотра
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Хочу заказать создание 3 сайтов

1. Для школы польского языка 

Нужно обновить сайт который уже есть + сделать лендинг для контекстной рекламы, несколько вопросов в форме квиза

2. Для образовательной платформы

3. Для Академии Бизнеса для Детей с созданием 50 шаблонов под блог


Мы ищем специалиста который имеет опыт и в его портфолио есть сайты с новым интерактивным дизайном 

4 месяца назад
guest_1692901580182
Украина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад