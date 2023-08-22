Хочу заказать создание 3 сайтов



1. Для школы польского языка

Нужно обновить сайт который уже есть + сделать лендинг для контекстной рекламы, несколько вопросов в форме квиза



2. Для образовательной платформы



3. Для Академии Бизнеса для Детей с созданием 50 шаблонов под блог





Мы ищем специалиста который имеет опыт и в его портфолио есть сайты с новым интерактивным дизайном