МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 200$ , не 300, не 400, не 500, не 1500 и не 3000!!!

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС!

БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата.



Теперь по поводу проекта:

Нужно сделать сайт по печати фото + редактор.



БОЛЕЕ ПОДРОБНО В ТЕЛЕГРАМ. Скину ВСЮ дополнительную информацию. ВИДЕО, ссылки и ТЗ.



Варианты оплаты:

1. Договор - оплата после работы.

2. Собираем сайт на вашем хостинге - оплата - перенос на мой.

3. Поэтапная оплата

4. Безопасная оплата через сайт

5. Ваш вариант, кроме предоплаты



Предоплата возможна только, если вы из Сочи.