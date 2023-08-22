Сделать сайт по печати фото

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок56 просмотров
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БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата.

Теперь по поводу проекта:
Нужно сделать сайт по печати фото + редактор.

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Варианты оплаты:
1. Договор - оплата после работы.
2. Собираем сайт на вашем хостинге - оплата - перенос на мой.
3. Поэтапная оплата
4. Безопасная оплата через сайт
5. Ваш вариант, кроме предоплаты

Предоплата возможна только, если вы из Сочи.

4 месяца назад
guest_16871804652883
Россия
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад