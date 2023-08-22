Привет, Требуется создать сайт на WP c возможностью скачивать сайты на подобии https://saveweb2zip.com/ru + будут страницы блога В заявке указывайте сроки и цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 200$ , не 300, не 400, не 500, не 1500 и не 3000!!!
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС!
БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата.
Теперь по поводу проекта:
Нужно сделать сайт по печати фото + редактор.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО В ТЕЛЕГРАМ. Скину ВСЮ дополнительную информацию. ВИДЕО, ссылки и ТЗ.
Варианты оплаты:
1. Договор - оплата после работы.
2. Собираем сайт на вашем хостинге - оплата - перенос на мой.
3. Поэтапная оплата
4. Безопасная оплата через сайт
5. Ваш вариант, кроме предоплаты
Предоплата возможна только, если вы из Сочи.
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