Интернет магазин на Opencart / Wordpress

Потрібно розробити сайт будівельної біржі де клієнт зможе знайти собі бригаду майстрів
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить Opencart / Wordpress на хостинг
Поставить тему
Импортировать товары
Проверить корректную работу мобильной версии
Сделать минимальные технические доработки (крыть шапки и подвалы, отключить копирование, убрать зум и пр. Отправлю полный список)
Оплату подключать не надо
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