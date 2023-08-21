Интернет магазин на Opencart / Wordpress

$50
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки30 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

  1. Установить Opencart / Wordpress на хостинг

  2. Поставить тему

  3. Импортировать товары

  4. Проверить корректную работу мобильной версии

  5. Сделать минимальные технические доработки (крыть шапки и подвалы, отключить копирование, убрать зум и пр. Отправлю полный список)

  6. Оплату подключать не надо

WordPressOpenCart
4 месяца назад
iamolegator
Олег 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад