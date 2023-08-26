Хочу заказать создание 3 сайтов 1. Для школы польского языка Нужно обновить сайт который уже есть + сделать лендинг для контекстной рекламы, несколько вопросов в форме квиза 2. Для образовательной платформы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать аналог Dropbox
Максимально простой и легкий функционал, можно как на дропбоксе либо ещё проще
Адаптив делать не нужно, только пк версия
по этапам:
верстка, реализация функционала, натяжка на вордпрес и вся остальная бэк часть
макет в фигме:
https://www.figma.com/file/Yh9teXYcMrVMvW4DGfZhar/TEAMEE-Dropbox?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=KVz4DHEjfhvzj521-1
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