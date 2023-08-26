Сделать аналог Dropbox

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок64 просмотра
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Необходимо сделать аналог Dropbox
Максимально простой и легкий функционал, можно как на дропбоксе либо ещё проще
Адаптив делать не нужно, только пк версия
по этапам:
верстка, реализация функционала, натяжка на вордпрес и вся остальная бэк часть

макет в фигме:
https://www.figma.com/file/Yh9teXYcMrVMvW4DGfZhar/TEAMEE-Dropbox?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=KVz4DHEjfhvzj521-1

4 месяца назад
alexxx_lev
Александр 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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