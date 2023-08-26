Необходимо сделать аналог Dropbox

Максимально простой и легкий функционал, можно как на дропбоксе либо ещё проще

Адаптив делать не нужно, только пк версия

по этапам:

верстка, реализация функционала, натяжка на вордпрес и вся остальная бэк часть



макет в фигме:

https://www.figma.com/file/Yh9teXYcMrVMvW4DGfZhar/TEAMEE-Dropbox?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=KVz4DHEjfhvzj521-1