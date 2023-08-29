Редизайн сайта

Рабочий сайт на wordpress нужно поменять дизайн по макету, сайт лэндинг одностраничный (https://www.figma.com/file/lCIMlPn9TMSvX4jSJABmcx/Emirate-Cars?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=K78Erzamsi3DT6g5-11), также залить на хостинг и домен.

Также надо сделать парсер, (сейчас там уже есть парсер, но работает криво)