Создание сайта

МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 300$ , не 400, не 500, не 600, не 1500 и не 3000!!! БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует создать сайт генерирующий лиды.
Профиль - ремонт кровли/фасадов/внутренняя отделка - покраска стен
Ссылка на ватсап, подключение ко всем сервисам гугл в моём регионе
Красивый вид, генерирующее лиды меню в мобильной версии
- Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Более подробная информация о сайте в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-f76053f4067d41d4aea54402b0334164?pvs=4Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте, нужно составить схему архитектуры сайта Сайт будет реализовываться на битрикс Более подробно о будущем сайте и пример схемы в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-051a7e7f95504432935547583e0d553f?pvs=4Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $500
Сайт должен быть похож на tmcars.comСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо сделать аналог Dropbox Максимально простой и легкий функционал, можно как на дропбоксе либо ещё проще Адаптив делать не нужно, только пк версия по этапам: верстка, реализация функционала, натяжка на вордпрес и вся остальная бэк ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $250
Хочу заказать создание 3 сайтов 1. Для школы польского языка Нужно обновить сайт который уже есть + сделать лендинг для контекстной рекламы, несколько вопросов в форме квиза 2. Для образовательной платформы ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 месяца назад
МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 200$ , не 300, не 400, не 500, не 1500 и не 3000!!! БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 месяца назад