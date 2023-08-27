Создание архитектуры сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки69 просмотров
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Здравствуйте, нужно составить схему архитектуры сайта
Сайт будет реализовываться на битрикс
Более подробно о будущем сайте и пример схемы в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-051a7e7f95504432935547583e0d553f?pvs=4
4 месяца назад
guest_16736758386011
Россия
год в сервисе
Был
месяц назад
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