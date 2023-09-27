PavelKiev24

Требуется создать и настроить эффективную рекламную кампанию на Facebook. Необходимо разобраться с проблемами продвижения постов, выяснить причины низкой эффективности и восстановить возможность рекламы. Ожидается поддержка в решении данных вопросов.
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется подключить сервисы Google и оптимизировать настройки рекламы сайта. Необходимо проверить текущие параметры, исключить ненужные элементы и добавить отсутствующие для повышения эффективности рекламы и увеличения числа лидов.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить редизайн сайта, сделав его максимально красивым и привлекательным. Работа включает разработку как базовой, так и мобильной версии, а также интеграцию Ватсап для услуг. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется разработка сайта под ключ, который будет генерировать лиды для бизнеса в области ремонта кровли, фасадов и внутренней отделки. Необходимо создание привлекательного дизайна, удобного меню для мобильной версии, а также подключение к сервисам Google в вашем регионе. Включите ссылку на WhatsApp для обратной связи.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 года назад