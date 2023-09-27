PavelKiev24

Павел PavelKiev24

 
40 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей