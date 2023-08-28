Создать и настроить рекламную кампанию + разобраться с аккаунтом

Необходимо создать и настроить эффективно работающую рекламу на фейсбук.

Разобраться в причине почему я не могу на фейсбук странице продвигать пост и решить эту проблему (ранее рекламировал пару постов, эффективность была очень низкая, задержал платеж и затем потерялась возможность продвигать посты, причину не понял и как это исправить.

Нужна поддержка в этом вопросе.

Спасибо.