Создать и настроить рекламную кампанию + разобраться с аккаунтом

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок29 просмотров
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Необходимо создать и настроить эффективно работающую рекламу на фейсбук.

Разобраться в причине почему я не могу на фейсбук странице продвигать пост и решить эту проблему (ранее рекламировал пару постов, эффективность была очень низкая, задержал платеж и затем потерялась возможность продвигать посты, причину не понял и как это исправить.

Нужна поддержка в этом вопросе.

Спасибо.

4 месяца назад
PavelKiev24
Павел 
39 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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