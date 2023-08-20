Писать комментарии в тематических группах

$300
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок119 просмотров
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Мониторить 100+ групп в фейсбуке (в 60% из них надо вступить и дождаться подтверждения) и писать в них тематические комментарии на русском или украинском языках в случае если пост в группе соответствует тематике проекта.

4 месяца назад
guest_1692549362467
Франция
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад