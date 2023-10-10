Просування бізнесу у соцмережах

$300
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен12 заявок63 просмотра
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Є сторінка компанії в інстаграмі. Необхідно, враховуючи специфіку нашої діяльності, скласти грамотний контент план та надалі його реалізовувати. Також, паралельно запустити рекламні компанії в інстаграм та фб. Мета - регулярні замовлення та розвиток сторінки.

https://www.instagram.com/kyivinstall/

https://kievinstall.com/uk

4 месяца назад
KyivInstall
Александр 
46 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 месяца назад
$300
30 дней
Обумовлене завдання виконано повністю та у строк. Рекомендую.
Дякую за проект!Рекомендую!