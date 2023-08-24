Требуется настройка рекламы в VK com

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки15 просмотров
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Для веб студии нужно сделать рекламную кампанию в вконтакте (в основном интересует таргет в новостную ленту).
Реклама на типовой перечень услуг студии по сайтам и интернет магазинам.
Подробности обсудим в ЛС.
Интересуют опытные специалисты.

4 месяца назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад