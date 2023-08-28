Продвижение в социальных сетях (SMM) в течении месяца

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок53 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет магазин товаров мелкой бытовой техники и электроники

? Разработать новую визуальную концепцию

? Анализ конкурентов

? Подготовка предложения для ленты и сторис

? Разработка конкурсов

? Поиск референсов и подготовка ТЗ на сьемку

? Монтаж рилс

? Подготовка сторис

? Подготовка текстов и подбор хештегов

? Отчетность

? Коммуникация с командой

Примерно:

Количество контента: Посты/рилс 4-5 раз в неделю. Сторис 5-6 раз в неделю (серия по 6-8 сторис).

Профили:

Инстаграм (основной упор), Фейсбук и Телеграм (репост поста с инстаграм)

Для отслеживания результатов предоставим доступ к сквозной аналитике (нужно метки проставлять для аналитики).

месяц назад
guest_15784842843889
Украина
4 года в сервисе
Был
месяц назад