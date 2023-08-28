Нужно оформить магазин, создать рекламные креативы (исходники есть) настроить и запустить рекламу.
Продвижение в социальных сетях (SMM) в течении месяца
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин товаров мелкой бытовой техники и электроники
? Разработать новую визуальную концепцию
? Анализ конкурентов
? Подготовка предложения для ленты и сторис
? Разработка конкурсов
? Поиск референсов и подготовка ТЗ на сьемку
? Монтаж рилс
? Подготовка сторис
? Подготовка текстов и подбор хештегов
? Отчетность
? Коммуникация с командой
Примерно:
Количество контента: Посты/рилс 4-5 раз в неделю. Сторис 5-6 раз в неделю (серия по 6-8 сторис).
Профили:
Инстаграм (основной упор), Фейсбук и Телеграм (репост поста с инстаграм)
Для отслеживания результатов предоставим доступ к сквозной аналитике (нужно метки проставлять для аналитики).
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