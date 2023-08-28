Для веб студии нужно сделать рекламную кампанию в вконтакте (в основном интересует таргет в новостную ленту). Реклама на типовой перечень услуг студии по сайтам и интернет магазинам. Подробности обсудим в ЛС. Интересуют опытные специалисты.
Создание инсташопа светодиодных торшеров и в вывесок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оформить магазин, создать рекламные креативы (исходники есть) настроить и запустить рекламу.
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