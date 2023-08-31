Веб дизайн

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок68 просмотров
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Всем хорошего дня! Мне необходим веб дизайнер, или UI UX дизайнер. Нужно чтобы у вас был опыт работы в этой сфере, и чтобы вы были готовы приступить к работе, не отвлекаясь на другие проекты. Конечно я буду смотреть на ваши портфолио, мне важно, чтобы вы смогли исполнить мои мои желания в дизайне

4 месяца назад
guest_1693733208145
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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