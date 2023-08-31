Веб дизайн

Всем хорошего дня! Мне необходим веб дизайнер, или UI UX дизайнер. Нужно чтобы у вас был опыт работы в этой сфере, и чтобы вы были готовы приступить к работе, не отвлекаясь на другие проекты. Конечно я буду смотреть на ваши портфолио, мне важно, чтобы вы смогли исполнить мои мои желания в дизайне